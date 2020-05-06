Keçiboynuzu balı akciğer ödemini geçirir

Fakat sadece kendisi değil aynı zamanda balının da faydaları saymakla bitmez. Kalsiyum bakımından çok zengindir, E vitamini sayesinde öksürüğe, gribe, kemik erimesine ve kansızlığa iyi gelir. Balgam söktürür, bronşları açar, nefes darlığında oldukça etkilidir. Akciğer kanseri hastalarında radyoterapiye bağlı fibroz doku oluşabilmektedir. Fibroztik doku ödeme yol açar ve bu durum, hastanın hayat kalitesini oldukça zorlaştırır. Fibroz doku oluşumu aynı zamanda öksürüğü de tetikleyerek hastanın şiddetli öksürük krizleri yaşamasına neden olur. Keçiboynuzu balı, akciğere yönelik olan bu ödemi ortadan kaldırır.