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  3. 'Kaza süsü'yle yakalandılar

'Kaza süsü'yle yakalandılar

'Kaza süsü'yle yakalandılar

Emine Gülay, eski nişanlısı Erol Ö. ile tekrar görüşmeye başladı. Erol Ö, sevgilisinin eşi Mehmet Gülay'ı 7 bin liraya üç adam tutarak dövdürttü. Dayak yiyen ama eve gittiğinde motosiklet kazası yaptığını söyleyen Mehmet Gülay öldü. Zanlılar, polisin dikkati sayesinde tutuklandı.  

MOBESE KAYITLARI YAKALATTI 

Kan donduran olay Antalya Manavgat'ta 31 Ocak akşamı yaşandı. Motosiklet kazasında yaralandığı iddiasıyla eşi tarafından hastaneye götürülen Mehmet Gülay, hayatını kaybetti. Olayın olduğu saatlerde kaza kaydı olmadığını belirleyen emniyet, 'cinayet' şüphesiyle çalışma başlattı. Mobese'de, kazanın olduğu ileri sürülen yerde 3 kişinin koşarak uzaklaştığı tespit edildi. Şüpheliler S.Y., E.A. ve E.A. gözaltına alındı.  

21 YIL ÖNCE NİŞANLIYMIŞLAR 

Suçunu itiraf eden ve 'Amacımız öldürmek değildi' diyen zanlılar 'Erol Ö. bize 7 bin lira vererek 'kuzenim eşinden dayak yiyormuş, ona bir ayar verin' dedi. Biz de dövdük" şeklinde ifade verdi. Erol Ö.'nün Emine Gülay ile kuzen oldukları, 1999 yılında 3 ay nişanlı kalıp ayrıldıkları tespit edildi. Fransa'da evli olan Erol Ö. ile Emine Gülay'ın bir süredir aşk yaşadığı ve Gülay'ın eşinden dert yanarak,"Beni aldatıyor, bana şiddet uyguluyor" dediği ortaya çıktı. 

Elinize sağlık, güzel iş yaptınız 

Emine Gülay, S.Y., E.A. ve E.A. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılar azmettirici olduğunu idda ettikleri Erol Ö.'nün olay sonrası kendilerini arayarak, 'Elinize sağlık, güzel iş yaptınız, şahısta herhangi bir sıkıntı yokmuş, eşi eve çıkarmış' dediğini belirttiler. Fransa'da yaşayan Erol Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


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