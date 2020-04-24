Kayısı suyu sindirimi kolaylaştırır

Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıları gidermek için uzmanlar, özellikle iftarda bir bardak kayısı suyu içilmesini tavsiye ediyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, “Oruç tutanların gün boyunca beslenememesi ve iftar zamanında da ağır gıdalar tüketmesi sindirim sistemini zorlar. Bu zorlama da önemli sıkıntılara neden olur. Kayısı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili olan bir çeşit posa olan selüloz ve pektin içerir. Bu nedenle ramazanda kabızlığın giderilmesi için iftarda bir bardak kayısı suyu içilmesi gerekir” diyor.