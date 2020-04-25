Kavuk gençlere teslim edilecek

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu Ferhan Şensoy'dan devralan Öztekin, Hasan Efendi'den günümüze gelen kavuğu genç nesle teslim edeceğini söyledi. Rahatsızlığından dolayı canlı performans sergileyemeyen Öztekin, “Kavuğu aldın madem, niye oynamıyorsun?’ diyorlar. Oynayamıyorum. Çünkü sağlığım el vermiyor. Bu nedenle kavuğu genç bir arkadaşa devredeceğim” diye konuştu.