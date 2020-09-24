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24 Eylül 2020 Perşembe 20:51 | Son Güncelleme:

Karton kamerasıyla tanındı, şimdi belgesel çekecek

Karton kamerasıyla tanındı, şimdi belgesel çekecek

Van'ın Tuşba İlçesi'nde Akköprü İlkokulu öğrencisi Abdulselam Arslan, geçen yıl kameramanlık hayalini karton ve fon kağıtlarından yaptığı kamera ile gerçekleştirmiş, sosyal medyada ses getirmişti.

Görüntüleri izleyince harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Abdulselam’a gerçek kamera hediye etmişti. Abdulselam, ilk röportajını Bakan Aksoy ile yapmıştı. 11 yaşındaki kamera aşığı Abdulselam, bir yıldır çektiği görüntüleri belgesel yapmaya karar verdi.

<p>İstanbul'da 120 kilometre hızla gidip makas atan hafriyat kamyonu sürücüsü kameraya yansıdı.</p>

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