Karton kamerasıyla tanındı, şimdi belgesel çekecek

Görüntüleri izleyince harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Abdulselam’a gerçek kamera hediye etmişti. Abdulselam, ilk röportajını Bakan Aksoy ile yapmıştı. 11 yaşındaki kamera aşığı Abdulselam, bir yıldır çektiği görüntüleri belgesel yapmaya karar verdi.