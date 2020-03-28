Bu hastalık mouse tutan elleri seviyor: Karpal tünel sendromu

Ellerinizde ve bileklerinizde ağrı, hissizlik ya da uyuşukluk var mı? Bu yakınmalarınız özellikle geceleri sizi uyandıracak kadar şiddetleniyor mu? Eğer yanıtınız ‘evet’ ise dikkatli olun, si zde genellikle klavye ve mouse’u sık kullanan kişilerde sık görülen ve tedavi edilmezse günlük hayatı oldukça kısıtlayan ‘Karpal Tünel’ sendromu olabilir” Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sun, "Karpal Tünel Sendromu, el parmaklarının hareket etmesi ve hissinin sağlanmasında büyük rol üstlenen ve median sinir olarak adlandırılan yapının sıkışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık" dedi.

SİNİR SIKIŞMASI OLUR

Sun, "Karpal Tünel Sendromu’nda hastalar en sık el ve bilekte, gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilecek ağrıdan yakınıyor. Parmaklarda uyuşma ve hissizlik de sinir sıkışmasının bir diğer tipik belirtisini oluşturuyor. Teşhis için önce hastanın yakınmaları dinleniyor, ardından bazı testlere ve fizik muayeneye başvuruluyor. Sinir sıkışmasından şüphelenildiği durumda ise kesin tanı için ultrason veya MR tetkiki yapılıyor ya da doğrudan grafi yöntemine başvuruluyor. Yrd Doç. Dr. İbrahim Sun, günümüzde en sık başvurulan ve en fazla yarar sağlayan yöntemin Elektromiyografi cihazı olduğunu belirterek, “Bu tanı cihazı, sinirin tam olarak nerede sıkıştığını milimetrik ölçülerle gösteriyor" diye konuştu.

Korunmanın püf noktaları

• Klavye ve Mouse kullanırken bileklerinizi uzun süre bükülü tutmayın,

• Mouse kullanırken bileğinizi uzun süre basıya neden olacak şekilde masanın kenarında tutmayın,

• Dirseğinizi veya ellerinizi yoracak şekilde sık sık ağır yük kaldırmayın. Elinizle çok fazla yük taşımayın.

• Bağ, eklem ve kasları güçlü tutmak için düzenli olarak spor yapın.

• Uzun süre hareketsiz kalmak bazı yapı değişikliklerine neden olarak sinirleri sıkıştırabiliyor. Bu nedenle hareketli bir yaşamı benimseyin.

• Kanalın geçtiği yerde oluşan yağlar, zamanla kireçlenme ile sinirlerde bası oluşturabildiği için ideal kiloda kalmaya özen gösterin.