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  3. Karında şişkinlik hissi bağışıklığın zayıfladığını gösterir

Karında şişkinlik hissi bağışıklığın zayıfladığını gösterir

Karında şişkinlik hissi bağışıklığın zayıfladığını gösterir

Dünyayı etkisine alan koronavirüsü vücudumuzdan uzak tutmanın öncelikli yolu; sosyal mesafeyi korumaktan ama bir o kadar da bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaktan geçiyor.

Zira bağışıklık sistemindeki yetersizlik, bizi başta mikrobik hastalıklar olmak üzere birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya bırakıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya “Bağışıklık sisteminin yaklaşık yüzde 70'i sindirim sistemimizde yerleşiktir. Ayrıca, orada yaşayan yararlı bakteri ve mikroorganizmalar (flora) bağırsağı enfeksiyondan korur ve bağışıklık sistemini destekler. Flora yetersizliği virüsler, kronik inflamasyon ve otoimmün bozukluk riskini artırabilir. Bağışıklık ve bağırsak florası arasındaki bağlantıya ilişkin giderek daha çok şey öğreniyoruz. Şişkinlik, gaz veya kabızlık genellikle bağırsağımızda bir şeyin doğru olmadığının bir işareti olabilir” dedi.


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