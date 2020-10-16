"Kardeşim de tatsın" projesi kapsamında birinci sınıf öğrencileri, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri, incir ve cevizleri Çorum'un İskilip İlçesi’ndeki Yerliköy İlkokulu öğrencilerine gönderdi. Hediyeleri öğrencilere dağıtan Yerliköy İlkokulu Müdürü Caner Sarıoğlu, çok duygulandıklarını söyleyerek, bu iyilik köprüsüne katıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.