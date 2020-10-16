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16 Ekim 2020 Cuma 20:07 | Son Güncelleme:

'Kardeşim de tatsın'

'Kardeşim de tatsın'

Aydın'da Sultanhisar Kabaca İlkokulu'nda uygulanan "Kardeşim de tatsın" projesi yeni eğitim-öğretim yılına 'Tatlı yiyelim, tatlı başlayalım, kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın, sağlıklı yaşasın' temasıyla başladı.

"Kardeşim de tatsın" projesi kapsamında birinci sınıf öğrencileri, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri, incir ve cevizleri Çorum'un İskilip İlçesi’ndeki Yerliköy İlkokulu öğrencilerine gönderdi. Hediyeleri öğrencilere dağıtan Yerliköy İlkokulu Müdürü Caner Sarıoğlu, çok duygulandıklarını söyleyerek, bu iyilik köprüsüne katıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

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