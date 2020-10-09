09 Ekim 2020 Cuma 21:56 | Son Güncelleme:
Kardelenler'in eğitim aşkı engel tanımaz
Geçimini hayvancılıkla sağlayan aileleriyle Ağrı'daki yaylalarda konaklayan kız çocukları, bir yandan günlük işlerde ailelerine yardım ediyor, diğer yandan da cep telefonundan EBA'ya bağlanarak derslerini aksatmıyor.
Yayladaki zorlu yaşamlarında derslerini ihmal etmeyen 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Bediha ve 3 yaş küçük kardeşi 4. sınıf öğrencisi Berfin Kızılay da çalışkanlıklarıyla takdir topluyor. İneklerin sağılmasında ve ev işlerinde ailesine yardımcı olduğunu dile getiren Bediha, "Büyüyünce doktor olmak istiyorum ve bunun için de derslerime daha çok çalışacağım" diyor.