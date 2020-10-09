Kardelenler'in eğitim aşkı engel tanımaz

Yayladaki zorlu yaşamlarında derslerini ihmal etmeyen 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Bediha ve 3 yaş küçük kardeşi 4. sınıf öğrencisi Berfin Kızılay da çalışkanlıklarıyla takdir topluyor. İneklerin sağılmasında ve ev işlerinde ailesine yardımcı olduğunu dile getiren Bediha, "Büyüyünce doktor olmak istiyorum ve bunun için de derslerime daha çok çalışacağım" diyor.

