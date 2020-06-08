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  3. Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti ekranlarda! Karayip Korsanları Siyah İnci filminin konusu nedir?
08 Haziran 2020 Pazartesi 18:30 | Son Güncelleme:

Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti ekranlarda! Karayip Korsanları Siyah İnci filminin konusu nedir?

Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti ekranlarda! Karayip Korsanları Siyah İnci filminin konusu nedir"

Karayip Korsanları Siyah İnci filminin konusu nedir? Karayip Korsanları Siyah İnci filminin oyuncuları kimlerdir? Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmde başrollerini Johnny Depp, Orlando Bloom ve de Keira Knightley'in paylaştığı macera filmidir. Karayip Korsanları Siyah İnci filminin konusu: Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner'la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar.

Yerel vali Weatherby Swann, 12 yaşındaki kızı Elizabeth ile Jamaica'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşır. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will'dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar. 

Yıllar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner'la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon gizemli hayalet gemi Siyah İnci’yi harekete geçirerek, yıllar boyu uyuyan laneti canlandıracaktır.

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