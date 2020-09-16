Karantinanın iyilik meleği

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Reyhan Yüksel (22), Kovid-19 salgını sürecinde Antalya’nın Akseki İlçesi’ne bağlı Kepezbeleni Mahallesi'nde yaşayan dede ve babaannesinin yanında kalmaya başladı. Genç kız, bir süre sonra mahalledeki yaşlıların yardımına koşmaya başladı. Yüksel, bağ bahçe işlerinde yardımcı olduğu yaşlıları sık sık ziyaret ederek maske dağıtıp, dertlerine de ortak oluyor.

AÇIK HAVA BERBER SALONU GİBİ



Evlerinin önünü adeta açık hava berber salonuna çeviren genç kız, salgın nedeniyle ilçe merkezine gidemeyen dedelerin ücretsiz olarak saç ve sakal tıraşlarını yapıyor. Yaşlılara önlük giydirip makineyle saç ve sakallarını özenle kesen Yüksel, sırada bekleyenlere sıkılmamaları için gazete veriyor. Gazetelerini okuyarak sıranın kendisine gelmesini bekleyen yaşlılar, renkli ve ilginç görüntüler oluşturuyor.

Hijyen kurallarına dikkat eden Reyhan Yüksel, sürekli eldiven ile maske takıyor ve her tıraştan sonra kullandığı makineleri dezenfekte ediyor.