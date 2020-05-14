Karantinada gizli tehlike boyun düzleşmesi

Koronavirus pandemisi nedeniyle milyonlarca kişinin çalışma hayatı değişti. Evden çalışmak zorunda kalan, market ve giyim siparişlerini bile internetten veren toplumun büyük bir bölümü, daha hareketsiz ve mobil cihazlara bağımlı şekilde yaşamaya başladığı için toplumda omurga sorunları da hızla artmaya başladı. Boyun düzleşmesinin boyun ağrısı, baş ağrısı, sırta doğru yayılan ağrılar, dikkat bozukluğu, gergin bir ruh hali, uyku düzeninde veya kalitesinde bozulmalar gibi birçok şikâyete yol açtığını belirten Medical Park Fatih Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, “Son yıllarda zaten gittikçe artış gösteren boyun düzleşmesi sorunu, Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz bugünlerde mobil cihazlarla olan ilişkimizin artması, evden internet üzerinden çalışma zorunluluğunun bilgisayar karşısında oturma süresini uzatması nedeniyle daha da artış gösterdi” şeklinde konuştu.

UYKU BOZUKLUĞUNA YOL AÇIYOR



Hastalığın belirtileri konusunda bilgilendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, “Genellikle bilgisayarda çalışırken veya araç kullanırken, kafanızı uzun süre tek bir yerde tutunca kötüleşen ağrı, kas gerginliği ve spazmları, başınızı hareket ettirme yeteneğinde azalma, baş ağrısı, dikkatinizi toparlayamama, ara sıra garip boyun hareketleriyle rahatlamaya çalışma, sırta ve hatta bazen kollara yayılan ağrılar söz konusu olabilir. Bu şikâyetler bir süre sonra hayat kalitenizde ciddi azalma, yaygın psikolojik stres, uyku bozuklukları yapabilir” dedi.

SİNSİCE İLERLEYEBİLİR



Normal bir omurgada boyunda öne (servikal lordoz), sırtta arkaya (dorsal kifoz), belde öne (lomber lordoz) doğru olan doğal eğriliklerin bulunduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, belirli açılardaki bu eğriliklerin omurganın işlevini yerine getirebilmesi ve sağlığının korunabilmesi açısından önemli rol oynadığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Bu eğriliklerin derecelerinde oluşan değişiklikler lordoz veya kifozda artış veya azalmayla sonuçlanır. Bu açısal değişiklikler ani oluşmadığı sürece başlangıçta uzun süre şikâyet ortaya çıkarmayabilir. Ancak bir süre sonra çeşitli sebeplerden dolayı kişi rahatsızlık hissetmeye başlayacaktır. Aslında şikâyetlerin ortaya çıkış süresi genellikle çok uzun olduğundan tedavi de bazen uzun ve önemli derecede hasta uyumu gerektiren bir hale dönüşmektedir.”

BOYUN FITIĞINA ZEMİN HAZIRLIYOR



Düzleşme herhangi bir sebepten kaynaklı boyun ağrılarında sık karşımıza çıkar ama aynı zamanda düzleşmenin kendisi de boyun ağrısı yapar. İşte bu kısırdöngüde, boyun kasları zayıflar ve kuvvetini kaybeder. Zayıflayan boyun kasları zaman içerisinde boyun omurgasına yeterli desteği vermez ve boyun fıtığı oluşumu kolaylaşabilir.