Karantinada duygusal açlığa yenilmeyin

İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgını döneminde sosyalleşmemek ve evde izole bir şekilde yaşamak “duygusal açlık” sorununu gündeme getirdi. Hiç aç olunmasa bile insanlar ağızlarına bir çikolata atıyor, böylece kendilerini daha iyi hissedebiliyorlar. Her zaman acıktığımız için yemek yeme ihtiyacı hissetmediğimizi, zaman zaman can sıkıntısı, öfke, üzüntü, mutsuzluk veya yalnızlık gibi durumlarda insanların yemek yemelerinin onları iyi hissettirebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Olumsuz duygular yemek yeme dürtüsünü ortaya çıkarabilir. Kişi duygusal boşluğu ve çatışmaları yemekle doldurmaya çalışır. Hatta bu durum özellikle sağlıksız bir yiyecekse yedikten sonra pişmanlık ve sonuç olarak suçluluk duygusuna sebep olur. Kişi yedikten sonra bu suçluluk duygusunun oluşturduğu huzursuzluğu bastırmak için yeniden yemek yeme ihtiyacına giriyor ve bu döngü ne yazık ki yeme bozukluklarına ve ciddi kilo alımına sebep olabiliyor” açıklamasında bulundu.

SUÇLULUK DUYGUSU EŞLİK EDER

Fiziksel açlık hissi yavaş yavaş oluşurken duygusal açlıkta durum daha farklı gelişiyor. Duygusal açlıkta kişinin yemekten haz duyacağı yiyeceklere yöneldiğine ve anlık kararlarla seçim yaptığına dikkat çeken Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Fiziksel açlıkta kişi yerken gittikçe bir doygunluğa ulaşır, duygusal açlıkta ise ne kadar yerse yesin kolay kolay o doygunluğa ulaşamaz. Fiziksel açlık giderildiğinde suçluluk ve pişmanlık hissetmeyiz fakat duygusal açlık büyük suçluluk duygusunu beraberinde getirir” dedi. Ezgi Dokuzlu, duygusal açlık hissi ile mücadele edebilmek için şu ipuçları verdi:

• Sağlıklı ve planlı yemek yeme rutinleri oluşturun.

• Gerçekten aç olup olmadığınızı kendinize sorun.

• Egzersizler açlık hissinizi bastırmanıza yardımcı olacaktır.

• Mutfak dışında hemen ulaşabileceğiniz odanız, çekmeceniz gibi yerlerde atıştırmalıklar bulundurmayın.

• Aç değilsiniz ve isteğinizin psikolojik olduğunu düşünüyorsanız o sırada 1 bardak su içebilirsiniz.

• Bu tarz yoğun duygular ve istekler genellikle aniden başlar ve kısa sürer. Yoğun yeme hissinin geçmesini beklemek, farklı bir işle uğraşmak veya sevdiğimiz bir şeye yönelmek çoğunlukla isteğin azalmasını sağlar.