Karantinada çocuklar en çok D Vitamini eksikliği yaşıyor

Çocukların D vitamini almasını, kışın hastalıklara karşı vücut direncini korumaya yardımcı olduğunu ifade eden Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, “D vitamini çocuklarda kemik mineral yapısını güçlendirir, vücudun kalsiyum oranını düzenler. Sağlıklı gelişim için çocukların bolca güneşten yararlanması gerekmektedir. Günde 15-20 dakika güneşlenmek D vitamini ihtiyacını karşılamasına yardımcı olacaktır. Çocukların izin günlerinde dışarda (öğle saatleri dışında) en az 15-20 dakika güneş altında olmalarını; kısıtlama günlerinde ise varsa balkonda yoksa pencerede güneşlenmelerini sağlayın. Unutmayın ki, D Vitamini eksikliği çocukların sık sık hastalanmalarına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir” diyor.