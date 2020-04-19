Karantinada aşk başkadır! Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yi buldu

Murat Boz ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Aslı Enver, sürpriz bir aşka yelken açtı. 2. Sayfa’nın haberine göre; Aslı Enver'in gönlünü, basketbolcu Kerem Tunçeri fethetti. Ortak arkadaşlarının vasıtasıyla tanışan çiftin, yaklaşık 1 aydır birlikte olduğu öğrenildi. Ancak çift, yakınlaşmaya başladıkları zaman ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ilişkilerini telefon üzerinden yürütüyor. Ailesinin Anadolu Yakası'ndaki evinde kalan Enver ile Tunçeri, gün içinde sık sık konuşarak birbirlerini yakından tanıyorlar. Şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemeyen ünlü çiftin yakın çevresine ise mutlu olduklarını söylediği iddia edildi.