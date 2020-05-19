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  3. Karantinada akrobatik hazırlık

Karantinada akrobatik hazırlık

Karantinada akrobatik hazırlık

Antalya'da 6 farklı ülkeden gelen 45 animatör, oteller kapatılınca kentte mahsur kaldı. Depoyu sahneye çeviren akrobatlar şovlarına burada hazırlanıyor.

Küba, Arjantin, Kolombiya, Etiyopya, Gürcistan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye gelerek otellerde gösteri yapan 45 akrobat ve dansçı, pandemi ilan edilince Antalya'da mahsur kaldı. Kundu’da konakladıkları lojman içindeki bir depoyu gösteri merkezi haline getiren akrobatlar, tavana astıkları iplerle dans ediyor, bahçeye gerdikleri çelik halat üzerinde yürüme antrenmanı yapıyorlar. Dansçılar da küçük bir salonda ayna karşısında koreografilerini çalışıyor.


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