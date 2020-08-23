Karaciğeri koruyan sarımsak kürü

Bitkisel tedavi uzmanları yağlanmayı önleyen bitkisel kürü şu şekilde tarif ediyor: 1 kahve fincanı sızma zeytinyağı, 2 diş ezilmiş sarımsak, 5 adet saplarıyla beraber ezilmiş maydanoz ve 5 damla taze sıkılmış limon suyu karıştırılarak 15 gün boyunca aç karnına tüketilmelidir. Diğer kür için de 16 adet maydanoz ve yarım limon gereklidir. Maydanozu yapraklarıyla birlikte mutfak robotunun içerisine atın. Üzerine yarım limonu sıktıktan sonra içerisine yarım bardak su ilave edin. Tekrar karıştırdıktan sonra bir cam sürahi içerisinde muhafaza edip içebilirsiniz. Bu kürü sabah kahvaltısından yarım saat önce aç karnına içmeniz gerekir. 15 gün bu kürü uyguladıktan sonra bir hafta ara verip tekrar başlayabilirsiniz.