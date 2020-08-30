Kaptan Fantastik filmi televizyon ekranlarında! Kaptan Fantastik filminin konusu nedir?

Ben, kendini çocuklarını büyük bir titizlikle hem fiziksel hem de entelektüel olarak yetiştirmeye adamıştır. Fakat karısı Leslie’nin ölümü ormandaki "düzeni" de sarsar. Zira çocuklar annelerinin cenazesine katılmak için şehre ve medeniyete dönmek isterler. Ev eğitimi ile yetiştirdiği çocuklarının hem annesi hem babası olan Ben için bundan sonrası ormandaki hayattan daha zor olacaktır...

YÖNETMEN: Matt Ross

OYUNCULAR: Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay