Kansere tahin detoksu

En büyük organlarımızdan biri olan karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunmaktadır. Aşırı yağlı gıda tüketiminin karaciğer yağlanması, hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabileceğini ifade eden uzmanlar, “Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği dengeli bir beslenme programı olmalıdır” diyor.

POTASYUM VE DEMİR ZENGİNİ



Beslenme uzmanları ev yapımı tahinin 'karaciğer detoksu' sağladığını dile getiriyor. Tahin, karaciğer detoksu için çok önemli olan metiyonin maddesini barındırır. İçeriğinde bol miktarda fosfor, lesitin, magnezyum, potasyum ve demir vardır. Kalsiyum açısından en zengin besinlerden biridir. E vitamini, B1, B2, B3, B5 ve B15 vitaminleri açısından zengindir. Sağlıklı hücre büyümesini hızlandırır. Kansızlığı (anemi) ortadan kaldırır. Yüzde 20 oranında protein içerir. Bu miktar, birçok yemişte bulunan proteinden daha fazladır. Yüksel alkali mineral içeriği sayesinde kolayca hazmedilir ve bu da kilo kaybını hızlandırır.

SUSAM VE YAĞ İLE HAZIRLANIR



Tahin yapmak için bir su bardağı susam, yarım su bardağı sıvı yağ gereklidir. Uzmanlar, değişik besinlerin yağlarını tüketmemiz gerektiğini vurguluyor. Zeytinyağının yanında fındık ya da mısır yağı gibi alternatif yağları karıştırarak kullanabilirsiniz. Susamı bir tavada kısık ateşte 6-7 dakika kavurun. Kavurduğunuz susamları blender’dan geçirin. Susamlar parçalandıktan sonra yağı yavaş yavaş ekleyerek blender’dan geçirmeye devam edin. Tahininiz istediğiniz kıvama geldiğinde yağ eklemeyi bırakın. 7-10 gün buzdolabında saklayabileceğiniz, bir su bardağı tahininiz hazır.