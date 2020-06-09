Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Kansere karşı salatanız rengarenk olsun
09 Haziran 2020 Salı 22:53 | Son Güncelleme:

Kansere karşı salatanız rengarenk olsun

Kansere karşı salatanız rengarenk olsun

Vücutta kanser oluşumunda beslenme alışkanlıkları yüzde 30-35 oranında etkili oluyor. Bu nedenle doğru beslenme alışkanlıkları edinmek çok önemli.

Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş, “Sebzelere doğal rengini veren maddeler, kanser öncüsü hücrelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor ve bağışıklık sistemini güçlendirici etki oluşturuyor. Bu sebeple günde 2-3 porsiyon salatayı sofranızdan eksik etmeyin. Salatalarınızın mevsim sebzelerinden oluşmasına ve olabildiğince çok renkte sebze içermesine özen gösterin. Hem posa hem de protein içeriğini arttırmak için üzerine haşlanmış nohut, kuru fasulye, bulgur, mısır ve yarma ilave edin” diye uyardı. 

Emre Belözoğlu'ndan bir transfer daha!
BM Genel Sekreteri Guterres uyardı: Gıda sistemlerimiz çöküyor!
İspanya'da son iki gündür koronavirüsten yeni ölüm rapor edilmedi
Özel kuvvetler bölgeye sevk edildi
BDDK'dan taksit sayısı kararı... Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı
Adana'da PKK operasyonu!

Adana'da PKK operasyonu!

Bu mezarı ziyaret edenler neden ölüyor? Gizli odanın içinden bak&

Bu mezarı ziyaret edenler neden ölüyor? Gizli odanın içinden bakın ne çıktı

ŞOK aktüel ürünleri neler?

ŞOK aktüel ürünleri neler?

Kanada'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Kanada'daki Türk vatandaşları yurda getirildi