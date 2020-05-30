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  3. Kanada'dan geldi, 3 günde hayran kaldığı Alanya'ya yerleşti
30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:16 | Son Güncelleme:

Kanada'dan geldi, 3 günde hayran kaldığı Alanya'ya yerleşti

Kanada'dan geldi, 3 günde hayran kaldığı Alanya'ya yerleşti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 7 yıl önce mülk edinen Jamaika asıllı Kanada vatandaşı Enett Reid (73), Türk insanının yardımseverliği ve cana yakınlığından etkilenerek 3 günde ilçeye yerleşmeye karar verdiğini anlattı.

Hollywood oyuncusu Ayisha Issa'nın annesi olan Enett Reid, "Buradaki insanlar daha iyi kalpli ve yardımseverler. Yabancıları sıcak karşılıyorlar. Hayatımın geri kalanını Alanya'da geçirmek istediğimi anladım" dedi. Reid ayrıca Türkiye'nin pandemi sürecinde inanılmaz işler yaptığını da söyledi.


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