Kanada'dan geldi, 3 günde hayran kaldığı Alanya'ya yerleşti

Hollywood oyuncusu Ayisha Issa'nın annesi olan Enett Reid, "Buradaki insanlar daha iyi kalpli ve yardımseverler. Yabancıları sıcak karşılıyorlar. Hayatımın geri kalanını Alanya'da geçirmek istediğimi anladım" dedi. Reid ayrıca Türkiye'nin pandemi sürecinde inanılmaz işler yaptığını da söyledi.