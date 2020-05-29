Kalp sağlığı için 20 dakika egzersiz şart

Ev yaşamında sağlıklı yaşam kurallarına dikkat etmemek kontrolsüz kilo alımı ile birlikte tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına yol açıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Kalp yetmezlikleri olanların çok daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Virüs, çok yüksek oranda olmasa da kalbe de etki edebiliyor. Pandemi günlerinde kalp sağlığı için günde en az 20 dakika egzersiz şart” diyor.