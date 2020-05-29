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  3. Kalp sağlığı için 20 dakika egzersiz şart
29 Mayıs 2020 Cuma 23:56 | Son Güncelleme:

Kalp sağlığı için 20 dakika egzersiz şart

Kalp sağlığı için 20 dakika egzersiz şart

Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir devam eden ev yaşamı, özellikle kalp sağlığı açısından birçok riski de birlikte getirdi.

Ev yaşamında sağlıklı yaşam kurallarına dikkat etmemek kontrolsüz kilo alımı ile birlikte tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına yol açıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Kalp yetmezlikleri olanların çok daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Virüs, çok yüksek oranda olmasa da kalbe de etki edebiliyor. Pandemi günlerinde kalp sağlığı için günde en az 20 dakika egzersiz şart” diyor.


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