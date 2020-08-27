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  3. Kalp romatizması çocukları da etkiliyor
27 Ağustos 2020 Perşembe 20:49 | Son Güncelleme:

Kalp romatizması çocukları da etkiliyor

Kalp romatizması çocukları da etkiliyor

Basit görülen bir solunum yolu hastalığı ciddi sonuçlara yol açabilir. Tedavi edilmeyen enfeksiyon sonrası ortaya çıkan kalp romatizması özellikle çocukları etkiliyor.

Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Bayram, "Kalp romatizması olarak da bilinen romatizmal kalp hastalığı, kalp kapakçığında meydana gelen iltihaplanmaya verilen addır. Romatizmal ateş sonucunda ortaya çıkan bu hastalık, en çok kadınlarda ve çocuklarda rastlanıyor. Özellikle de çocukluk çağında görülen boğaz enfeksiyonlarında erken tanı büyük önem taşıyor" dedi. Prof. Dr. Ali Bayram belirtileri şu şekilde sıraladı: "Kalp çarpıntısı, göğüste ağrı, nefes almada zorlanma, düşük veya yüksek kan basıncı, kalp ritminde düzensizlik, yorgunluk, sürekli üşüme hissi (Özellikle de el ve ayaklarda), baş dönmesi, mide bulantısı, eklemlerde görülen ağrı, morarma." Prof. Dr. Ali Bayram, "Kalp romatizmasında uygulanan tedavilerin en önemli amacı tekrar enfeksiyon riskini ortadan kaldırarak vücudun ve kalbin dinlenmesini sağlamaktır. Bu noktada enfeksiyona neden olan mikrobik sebeplerle savaşmak için antibiyotik tedavi uygulanır" diye konuştu.

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