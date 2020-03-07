Kalp krizi mi iltihabı mı?

Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Umut Karabulut, “Göğüs ağrısı şikayetiyle acile başvuran her bin kişiden 1’inde bu hastalığa rastlıyoruz. Virüslere dayandığı için enfeksiyonlar arttıkça bu hastalığın görülme sıklığı artıyor” dedi. Karabulut “Hastalığın en sık rastlanan nedeni virüsler olduğu için sık enfeksiyon geçiren kişiler risktedir. Ayrıca böbrek yetersizliği, bağ dokusu hastalıkları, kanser gibi kronik hastalıkları olanlar ve kalp operasyonu geçirmiş olanlar da riskli grupta yer alıyor” diye ekledi.