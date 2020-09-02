02 Eylül 2020 Çarşamba 18:09 | Son Güncelleme:
Kalp cerrahından hayati uyarı! Koroner by-pass ani ölüm riskini azaltıyor
Günümüzde kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde en sık başvurulan yöntemlerin başında koroner by-pass ameliyatının geldiğini belirten İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, koroner by-pass'ın hastaların şikâyetlerini ortadan kaldırmak, yaşam kalitesini artırmak, ani ölüm riskini azaltmak için yapılan cerrahi bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.
Doç. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, “Koroner bypass ameliyatı ilk kez ABD’de 60 yıl önce yapıldığında kalp damar hastalıklarının tedavisinde bir çığır açmıştı. Kalp damar tıkanıklıklarının tedavisinde o güne kadar birçok tedavi yöntemi denense de ameliyat yolu ile damar açmak bir ilkti. Günümüzde anjiyografik yöntemlerle (stent, balon) damar açma yöntemleri çok gelişmiş olsa da halen damar tıkanıklıklarının yeri ve yaygınlığına bağlı olarak dünyada kılavuzların önerdiği hastalarda en başarılı sonuç koroner bypass ameliyatıyla alınmaktadır” diye konuştu.