Kalp cerrahından hayati uyarı! Koroner by-pass ani ölüm riskini azaltıyor

Doç. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, “Koroner bypass ameliyatı ilk kez ABD’de 60 yıl önce yapıldığında kalp damar hastalıklarının tedavisinde bir çığır açmıştı. Kalp damar tıkanıklıklarının tedavisinde o güne kadar birçok tedavi yöntemi denense de ameliyat yolu ile damar açmak bir ilkti. Günümüzde anjiyografik yöntemlerle (stent, balon) damar açma yöntemleri çok gelişmiş olsa da halen damar tıkanıklıklarının yeri ve yaygınlığına bağlı olarak dünyada kılavuzların önerdiği hastalarda en başarılı sonuç koroner bypass ameliyatıyla alınmaktadır” diye konuştu.