Kalk Gidelim'in Meryem'i Aslı Omağ 'Böyle bir şey başıma ilk defa geldi' dedi! 'Şoktan boğulacaktım'

'Kalk Gidelim’ dizisinde boğulma sahnesinde bir turist tarafından kurtarılmaya çalışmasıyla çekimleri yarım kalan Aslı Omağ, böyle bir şeyin başına ilk defa geldiğini söyledi. Omağ, "Denize kıyafetlerimle girmiştim. Sahne bitsin diye bekliyordum. Bu arada partnerim Hayrettin'le şakalaşmaya başladık. Ben ona yüzme bilmeyen biri gibi davranıp, boğulma numarası yapıyordum. Bir anda tanımadığım birisi beni kurtarmaya çalıştı. Olayın şokuyla az kalsın gerçekten boğulacaktım " dedi.

Aslı Omağ'ın Akyaka'da gerçekleşen çekimlerinden görüntü.