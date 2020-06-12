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  3. Kalk gidelim normalleşti! Kalk gidelim 106. bölümüyle ekranlara geliyor
12 Haziran 2020 Cuma 23:06 | Son Güncelleme:

Kalk gidelim normalleşti! Kalk gidelim 106. bölümüyle ekranlara geliyor

Kalk gidelim normalleşti! Kalk gidelim 106. bölümüyle ekranlara geliyor

TRT 1 ekranlarının aile komedi dizisi “Kalk Gidelim” pandemi sürecinde normalleşme aşamasının başlamasıyla, çekimlerine kaldığı yerden devam ederek, 106. bölümüyle ekranlara geliyor. Kalk gidelim'in bu haftaki yeni bölümünde neler olacak?

Pandemi sürecinde İstanbul’da kalan Seyfettin, arabasının onarılmasıyla nihayet köyüne dönmek üzere yola çıkar. Seyfettin’le beraber İstanbul’dan köye dönen biri daha vardır; O da Ercan’dır. Ercan ve Seyfettin, aynı saatlerde ve birbirlerinden habersiz yola çıkarlar. Ne tesadüf ki; kader onları yolda bir araya getirir… Üstelik Meryem, Ercan’ın bu süreçte İstanbul’da olduğunu öğrenmiştir. Mustafa Ali ise “piyasalar normale dönünce” Meryem’le ortaklaşa kuracağı fabrika işine hız verir.

BABASININ EVİNE YERLEŞECEK

Şakir ise evinde büyük bir tadilata girişir. Masrafı çoktur. Muhtar olan babası Ankara’ da yerel yönetimlerle ilgili bir çalışmaya katıldığı için köyde değildir. Şakir, babasının boş olan evine yerleşir. Başında çok büyük bir dert vardır. Çünkü babası Ankara’ya giderken fabrikadaki hisselerinin yönetimini Veli Demir’e bırakmıştır. Şakir, Veli Demir’in engellerinden dolayı bir türlü istediği hamleleri yapamaz ve finansal krize girer… Veli, bu süreci Duru ile beraber ıssız bir köyde doğal bir hayat yaşayarak geçirmiştir.

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