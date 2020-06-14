Kalk Gidelim dizisinde rol alan Ayça Varlıer: Pandemi bizi hayatla yüzleştirdi

TRT-1 de yayınlanan “Kalk Gidelim” dizisinde rol alan Ayça Varlıer, "Karantina günleri bana çok yaradı. Gözümün önünden perde kalktı bir kere. İnsan sevgisinin, değerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Artık her şey çok farklı olacak. İnsanlar da biraz kendileriyle yüzleşmeye başladı” dedi.