Kaliteli protein için günde iki bardak süt içilmeli Kaliteli protein için günde iki bardak süt içilmeli

Uzmanlar, vücudun güçlü ve sağlıklı kalabilmesi için en yüksek protein kaynaklarından biri olan sütün her gün tüketilmesinin önemine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Murat Baş, “Beslenme düzenimizde önemli protein kaynağı süttür. 1 litre süt 32 gram protein içerir. Bu nedenle sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamakta, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlamakta, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı olmaktadır” dedi. Günde iki bardak süt içilmesini tavsiye eden Prof. Dr. Murat Baş, “Süt ürünleri proteinlerinin hipertansiyon, dislipidemi ve hipertansiyon üzerine direkt pozitif etkileri bulunmaktadır. Süt ürünleri proteinleri aynı zamanda yağsız vücut kitlesini artırma ve obeziteyi azaltma aracılığıyla dolaylı yoldan metabolik sağlığı iyileştirmektedir.”