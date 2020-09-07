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  3. Kalbinizin hızlı atmasının nedeni: Taşikardi
07 Eylül 2020 Pazartesi 22:03 | Son Güncelleme:

Kalbinizin hızlı atmasının nedeni: Taşikardi

Kalbinizin hızlı atmasının nedeni: Taşikardi

Gün içerisinde kalbimizin ritmi değişebilir. Uyurken, heyecanlanınca veya korktuğumuzda kalbin ritmi yükselmektedir. Ancak normalin üzerinde bir hızlanma söz konusu olduğunda taşikardi ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Habib Çil, "Taşikardi birçok kişide çeşitli belirtilerle ortaya çıkarken bazı kişilerde hiçbir şikayete yol açmaz. Erken müdahale şansını düşüren bu durum, ani kalp durması, kalp krizi ve ölüm riskini arttırabilir. Dolayısıyla kişilerin kalbinde ve vücudunda meydana gelen değişimleri ve bulguları iyi gözlemlemesi gerekir. Özellikle de; Kalp atışlarının giderek hızlanması, kalp atışlarının hissedilmeye başlanması, nabzın yükselmesi, baş dönmesi, bayılma, nefes almakta zorlanma, göğüste sıkışma ya da sersemlik hissi ve göğüs ağrısı yaşayan kişiler mutlaka uzman bir doktora görünmelidir" dedi.

SİGARA İÇMEK RİSKİ ARTIRIYOR

Taşikardi yani kalpte ritim bozukluğu durumu söz konusu olduğunda birçok kişi risk grubunda yer alıyor. Özellikle de kalp sağlığı üzerinde ciddi bir tehlike yaratan sigara ve alkol kullanan kişilerin taşikardiye yakalanma riski çok daha yüksek. Bunun yanı sıra; kalp hastaları, tansiyon hastaları, kansızlık şikayeti yaşayanlar, uyku apnesi olanlar, tansiyon problemi olan kişiler ve sürekli stres altında olanlar da risk grubunda bulunuyor.

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