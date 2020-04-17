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  3. Kadir Doğulu sosyal medyadan duyurdu: Doğum günümde çocuklar gülsün

Kadir Doğulu sosyal medyadan duyurdu: Doğum günümde çocuklar gülsün

Kadir Doğulu sosyal medyadan duyurdu: Doğum günümde çocuklar gülsün

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, Instagram hesabından bir duyuru yaptı.

19 Nisan'da 37. yaşını kutlayacak olan Doğulu, hediye yerine çocuklar için destek talep etti. Köy okullarında öğrenim gören 7-13 yaş çocukların yeteneklerini ve kendilerini keşfetmeleri için düzenlenen atölyelere destek olmak isteyen oyuncu, hayranlarına sağ duyulu olmaya çağırdı. Oyuncu, şu ana kadar 6 bin 550 TL para topladı. 

Neslihan Atagül de yayında takipçilerine selam gönderdi.


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