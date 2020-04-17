Kadir Doğulu sosyal medyadan duyurdu: Doğum günümde çocuklar gülsün

19 Nisan'da 37. yaşını kutlayacak olan Doğulu, hediye yerine çocuklar için destek talep etti. Köy okullarında öğrenim gören 7-13 yaş çocukların yeteneklerini ve kendilerini keşfetmeleri için düzenlenen atölyelere destek olmak isteyen oyuncu, hayranlarına sağ duyulu olmaya çağırdı. Oyuncu, şu ana kadar 6 bin 550 TL para topladı.

Neslihan Atagül de yayında takipçilerine selam gönderdi.