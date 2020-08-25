Kadınlara ücretsiz ders! Şiddete karşı yakın savunma

HER MESLEKTEN KATILIM VAR



Son dönemlerde artan kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına karşı anlamlı bir proje başlatıldı. İstanbul Pendik’te spor eğitmenliği yapan Resul Arıcı kadınlara ücretsiz savunma eğitimi veriyor. Her meslek ve yaştan kadın Arıcı'nın salonunda boks, kick boks eğitimi alıyor. Kadınlar bu sayede kendilerini savunmayı öğreniyor.

KİMSENİN BAŞINA GELMESİN



Derse katılımın yüksek olduğunu söyleyen Resul Arıcı, “Kadın cinayetlerine karşı böyle bir organizasyon başlattık bunları önleyebilmemiz için kadınlarımıza ücretsiz ders vereceğiz. Umarım kimsenin başına böyle bir şey gelmez, gelirse de kendilerini en iyi şekilde savunabilmeleri için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Kadınlara eğitim veren Gizem Şahin, “Salona gelip de erkek eğitmenle çalışmaktan çekinen ya da kadın eğitmenle çalışmak isteyen olursa ben antrenman yaptırıyorum” dedi.