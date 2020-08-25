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  3. Kadınlara ücretsiz ders! Şiddete karşı yakın savunma
25 Ağustos 2020 Salı 08:01 | Son Güncelleme:

Kadınlara ücretsiz ders! Şiddete karşı yakın savunma

Kadınlara ücretsiz ders! Şiddete karşı yakın savunma

Kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına karşı duyarlılık oluşturmak isteyen spor eğitmeni Resul Arıcı, ekibiyle birlikte ücretsiz kick boks dersi vermeye başladı. Amaç: Kadınların kendilerini savunabilmeleri!

HER MESLEKTEN KATILIM VAR

Son dönemlerde artan kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına karşı anlamlı bir proje başlatıldı. İstanbul Pendik’te spor eğitmenliği yapan Resul Arıcı kadınlara ücretsiz savunma eğitimi veriyor. Her meslek ve yaştan kadın Arıcı'nın salonunda boks, kick boks eğitimi alıyor. Kadınlar bu sayede kendilerini savunmayı öğreniyor.

KİMSENİN BAŞINA GELMESİN

Derse katılımın yüksek olduğunu söyleyen Resul Arıcı, “Kadın cinayetlerine karşı böyle bir organizasyon başlattık bunları önleyebilmemiz için kadınlarımıza ücretsiz ders vereceğiz. Umarım kimsenin başına böyle bir şey gelmez, gelirse de kendilerini en iyi şekilde savunabilmeleri için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Kadınlara eğitim veren Gizem Şahin, “Salona gelip de erkek eğitmenle çalışmaktan çekinen ya da kadın eğitmenle çalışmak isteyen olursa ben antrenman yaptırıyorum” dedi.

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