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  3. Kadının fendi, gaspçıyı yendi

Kadının fendi, gaspçıyı yendi

Kadının fendi, gaspçıyı yendi

Kuyumcu kuryesi içinde bir milyon liralık altın dolu valizle gaspa uğradı. Olay anında yanında olan karısı valize sarılıp, gaspçılarla yumruklaştı. Elektroşok yemesine rağmen pes etmedi, hem kocasını hem de altınları kurtardı.

ARBEDE SIRASINDA YERE YUVARLANDI 

Filmlere sahne olacak türden olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Kuyumcu kuryeliği yapan kişi, İstanbul dışına gidecek sipariş altınları bir valize doldurup eşiyle birlikte yola çıktı. 

Kurye, sokakta eşiyle birlikte yürürken önünü kesen kasklı gaspçının saldırısına uğradı. 1 milyon liralık 3 kilo altının bulunduğu valizi almaya çalışan gaspçıyla kurye arasında arbede yaşandı. Araya kuryenin eşi girdi. 

YARDIM ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR 

Valizi kucaklayan kadın altınların çalınmasına engel olmaya çalıştı. Gaspçı yerde sürüklediği kadını elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirmeye çalışırken, kadın sarıldığı valizi bırakmadı. Dört kişilik motosikletli çetenin diğer üyelerinin de olaya dahil olacağı sırada kadınınn yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar, gaspçıları yakalamaya çalıştı. Gaspçılar, panikleyerek valizi alamadan kaçtı.   


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