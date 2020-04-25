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  3. Kabızlığa karşı pancar yiyin

Kabızlığa karşı pancar yiyin

Kabızlığa karşı pancar yiyin

Ramazan ayında en çok görülen sorunlardan biri kabızlıktır.

Memorial Ataşehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Gözde Akın, “Kabızlık uzun sürdüğü takdirde orucun vücudu temizleyici etkisi azalmaktadır. Ramazan süresince lifli ve kabızlığı önleyici ürünler tüketmeye özen gösterilmelidir. İftar sofralarında tüketilen hurma iyi bir seçenektir. Bunun yanında kırmızı pancar da oldukça faydalı bir besin olarak tercih edilebilir. Ev yapımı yoğurt, kefir, mevsim sebzeleri ve salatalar, keten tohumu, tam tahıllı besleyici ekmekler, iftar ve sahurlarda belirli miktarda tüketilmelidir” dedi.


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