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  3. Kabine Toplantısı hangi konular konuşulacak, kısıtlamalar gelecek mi?
24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:50 | Son Güncelleme:

Kabine Toplantısı hangi konular konuşulacak, kısıtlamalar gelecek mi?

Kabine Toplantısı hangi konular konuşulacak, kısıtlamalar gelecek mi"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine toplantısında,Türkiye'de yeni tip koronavirüse dair yaşanan son durum gelişmeleri ele alınacak.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan Kabine, Türkiye'de ve dünyada yeni tip koronavirüs salgınına dair son gelişmeleri ele alacak. 

KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Bayram tatili sonrası vaka sayılarındaki artış, akıllara "Yeni tedbirler gelir mi" sorusunu getirmişti. Hem o soru hem de okulların ne zaman açılacağı toplantıda gündeme gelecek.

Doğu Akdeniz'deki son durum ele alınacak

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantıda önemli bir yer tutacak.

Türkiye, Yunanistan ve Mısır'ın korsan anlaşmasını yok hükmünde saymıştı Bölgede atılması planlanan yeni adımlar değerlendirilecek.

Libya, Lübnan ve terörle mücadele de masada olacak

Türkiye'nin desteğiyle tablonun değiştiği Libya'da gelinen son durum da ele alınacak.

Son yılların en büyük patlamasının yaşandığı Lübnan'a yönelik yardım faaliyetleri de masada olacak.

Suriye, Irak'ın kuzeyi ve yurt içindeki terör operasyonları da toplantıda konuşulacak konular arasında.

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