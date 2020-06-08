Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı bugün mü?

Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Koronavirüs ile salgın sürecinde vatandaşları yakından ilgilendiren kararların alındığı kabine toplantıları büyük öneme sahip oluyor. Geçtiğimiz haftalarda genellikle Pazartesi günleri gerçekleşen kabine toplantısının bugün de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği araştırılıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kabine toplantısı geçen hafta ertelenmişti. Kabine toplantısı tarih ve saati ile ilgili resmi bir açıklama yapılma yapılmadı. Ancak toplantının bugün yapılması halinde 15.00 civarı başlaması bekleniyor. Bugün toplantı yapılmaması durumunda 11 Haziran Perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILDI?

En son 28 Mayıs Perşembe günü yapılan kabine toplantısında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gönüllere uygun bir bayram yapmaktan mahrum bırakmış olsa da kalplerdeki sevginin ve umudun hep korunduğunu, hatta güçlendirildiğini ifade eden Erdoğan, yaklaşık 2,5 aydır yaşanılan bu musibetin hayata, elimizdekilere dair bir muhasebe yapma imkanı verdiğini dile getirdi. 1 Haziran itibari ile alınan kararlar şöyleydi;