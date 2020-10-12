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  • Kaan Bozok'u canlandıran Berk Oktay açıkladı! Savaşçı dizisi final mi yaptı?
12 Ekim 2020 Pazartesi 17:51 | Son Güncelleme:

Kaan Bozok'u canlandıran Berk Oktay açıkladı! Savaşçı dizisi final mi yaptı?

Kaan Bozok'u canlandıran Berk Oktay açıkladı! Savaşçı dizisi final mi yaptı"

Savaşçı dizisi 100. bölümü ekrana gelmeden sessiz sedasız final yaptı.

Ani bitişiyle seyircilerini üzen yapımın oyuncularından Berk Oktay konuyla ilgili açıklama yaptı. Oktay, "Dizimiz, oyuncularında boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin taşın altına elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerin de sabırsızlandığını söylemek isterim’’ dedi.


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