Kaan Bozok'u canlandıran Berk Oktay açıkladı! Savaşçı dizisi final mi yaptı?

Ani bitişiyle seyircilerini üzen yapımın oyuncularından Berk Oktay konuyla ilgili açıklama yaptı. Oktay, "Dizimiz, oyuncularında boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin taşın altına elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerin de sabırsızlandığını söylemek isterim’’ dedi.



