Jokey adaylarına komando eğitimi

Aprantiler, yazılı ve sözlü sınavlara giriyor, başarılı olanlar eğitime hak kazanıyor. İki yıllık yatılı eğitimin sonunda verilen "apranti lisansı" ile 150 yarış kazanmaları da gerekiyor.

Vücut yağ oranları ölçülen aprantiler, kilo ve boy standardını aştıklarında kariyerlerine jokey olarak değil, antrenör olarak devam edebiliyor.

At binme yetenekleri kadar boy ve kilo standartları da önem taşıyan aprantiler, beslenmelerine dikkat ediyor. Jokey yamağı anlamına gelen aprantiler, birçok şampiyonun yetiştiği Veliefendi Hipodromu içindeki merkezde eğitimlere gün ağarmadan 04.45’te başlıyor.