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  • Joaquin Phoenix'e Joker'in devam filmleri için 50 milyon dolar teklif!
14 Eylül 2020 Pazartesi 19:38 | Son Güncelleme:

Joaquin Phoenix'e Joker'in devam filmleri için 50 milyon dolar teklif!

Joaquin Phoenix'e Joker'in devam filmleri için 50 milyon dolar teklif!

Joker filmiyle bu yıl En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülünü kazanan Joaquin Phoenix'e Joker'in devam filmleri için 50 milyon dolar teklif edildi.

Sektörden bir kaynak Phoenix'in Joker'in iki devam filmi için görüşme yaptığını öne sürerek, "Joaquin, geçen yılki tartışmalara rağmen karakteri tekrar oynamak istediğini söylüyor. Hala görüşme aşamasındalar henüz senaryolar yazılıyor" dedi. 

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