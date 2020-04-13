İyiliğe yasak yok

POLİSLERE SMS’İ GÖSTERDİLER

30 Büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan sokağa çıkma yasağında kan bağışı yapan vatandaşlar hastalara umut olmaya devam etti. İçişleri Bakanlığı’nın 48 saatlik sokağa çıkma yasağı tedbirleri kan bağışı ve immün plaza hizmetlerini kapsamıyordu. Türk Kızılay’ın düzenli bağışçıları, kendilerine Kızılay’dan gelen SMS’i güvenlik güçlerine göstererek kan bağışı için ilgili merkezlere gidebildi.

STOKLARIMIZ KRİTİK SEVİYEDE

Kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkürlerini ileten Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Covid-19 salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını belirterek, “Hastanelere her gün 9 bin ünite kan sevkiyatı yapılıyor ve kan ihtiyacı bitmiyor. Günlük 9 bin olan kan bağışlarımız 2 binlerin altına düştü. Stoklarımız da 50 binlerde, biz bunların 100 binlere yakın olmasını bekleriz” dedi.

BAĞIŞÇILARA MADALYA VERİLİYOR



Türk Kızılayı’na Kan Bağışı Merkezi fark etmeksizin 10 kez bağış yapan bağışçıya bronz, 25 kez bağış yapana gümüş, 35 kez bağış yapana altın madalya, 45 kez bağış yapana da plaket veriliyor.