İtalyan pizzalarının mantarı Bursa ormanlarından

İtalya, makarnanın ardından şimdi de Türkiye’den mantar ihraç etmeye başladı. Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nin Sünlük Köyü sakinleri, geçimlerini mantar toplayarak sağlıyor. Köylerinde yetişen 8 çeşit değerli mantarı avcı gibi iz sürerek bulan köylüler, bu mantarları toplamak için dağlarda 30 kilometre yol yürüyor. Bu sayede günlük 200 lira kazanıyorlar.