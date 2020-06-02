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  3. İtalyan pizzalarının mantarı Bursa ormanlarından
02 Haziran 2020 Salı 00:12 | Son Güncelleme:

İtalyan pizzalarının mantarı Bursa ormanlarından

İtalyan pizzalarının mantarı Bursa ormanlarından

Koronavirüse karşı büyük bir mücadele veren İtalyanlar, makarna üretemeyince bir süredir makarna ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü Türkiye'den karşılıyorlardı.

İtalya, makarnanın ardından şimdi de Türkiye’den mantar ihraç etmeye başladı. Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nin Sünlük Köyü sakinleri, geçimlerini mantar toplayarak sağlıyor. Köylerinde yetişen 8 çeşit değerli mantarı avcı gibi iz sürerek bulan köylüler, bu mantarları toplamak için dağlarda 30 kilometre yol yürüyor. Bu sayede günlük 200 lira kazanıyorlar.


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