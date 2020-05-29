İstanbul'un fethi mesajları! En güzel, anlamlı ve resimli İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri burada

En güzel, anlamlı ve resimli İstanbul'un fethi mesajları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün 29 Mayıs İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü. Bundan tam 567 sene önce 54 günlük bir kuşatmanın ardından İstanbul fethedilmişti. Vatandaşlar bu özel gün ile ilgili paylaşımlar yapmak için İstanbul'un fethi ile ilgili mesajları ve sözleri araştırıyor. En güzel, anlamlı ve resimli İstanbul'un fethi mesajları ve İstanbul'un fethi ile ilgili sözlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”

Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutluyorum.

"Biz toprаklаrı değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz." –Fаtih Sultаn Mehmet "Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul’un Fethini kutlarım."

29 Mayıs İstanbul'un fethi nasıl oldu? Bu yıl İstanbul'un fethinin kaçıncı yıl dönümü? İşte merak edilenler...

Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul’un Fethini kutlarım.

"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir."

"İstanbul’u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum."

Peygamber övgüsü alan atam Fatih Sultan Mehmet Hân ve muzaffer ordusunun ruhu şâd, İstanbul’un Fethinin 567. Yılı Kutlu Olsun.

Çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un Fethinin 567. yıldönümü kutlu olsun.

Peygamberimizin İstanbul'un fethi ile ilgili hadisi! İstanbul'un fethi hadisi sizlerle

"Geceler vardır dirilişe gebedir, fecr olur;Şehr-i İstanbul fetholunur, bir çağ kapanır bir çağ açılır...

"Bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet'in ve tüm ecdadın ruhları şad olsun...İstanbul fethinin 567. yılı kutlu olsun."

Fatih sultan Mehmet han başta olmak üzere muzzafer ordusunu Fethinin 567. yılında rahmet minnet ve Şükranla anıyoruz

"Alemlerin Sultanı Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’n övgüsüne mazhar olarak bizlere dünya kent İstanbul’u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han‘ı, O’nun kumandasındaki karaman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul’un Fethi’nin 567. yılını kutluyorum."

"Peygamber efendimizin övgüsünü kazanan büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet Han ve büyük Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı bir çağı değiştiren çok anlamlı tarihin yıldönümünde rahmet, minnet ve fatihalarla anıyorum. "

"Ne yazılır ki Fatih'eO, kendi destanını yazdı tarihe..İstanbulun Fethi ‘nin 567. Yıldönümü kutlu olsun."

"Semalarında ebediyen yükselecek ezanların ilk adımı, kutlu bir müjdeydi fetih destanı."""Ya ben İstanbul'u alacağım ya İstanbul beni” diyerek yola çıkıp Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinin 567 yılı kutlu olsun. "

"Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu topraklarda bayrağımızın dalgalanmasına, göklerde ezanımızın yankılanmasına vesile olan ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum.""Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri dahi ulaşamaz "