İstanbul'un akciğerleri onlara emanet! 15 kulede 24 saat nöbet

Orman yangınlarında gözetleme kuleleri büyük önem taşıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nce İstanbul’da yaptırılan 15’i insanlı, 16’sı kameralarla donatılmış 31 kule bulunuyor. Çatalca'dan Şile'ye kadar, hassas yerlerdeki 15 sabit kulede ekipler vardiyalar halinde 24 saat nöbet tutuyor. Sabit kulelerin görmediği bölgelerde ise güneş enerjisiyle çalışan ve üzerindeki kameralarla 360 derece tarama yapan 16 kule hizmet veriyor.



ELEKTRİKSİZ 48 SAAT ÇALIŞIYOR



Çıplak gözle yapılan gözlemler, dürbün ve kamera sistemleriyle destekleniyor. Tüm kuleler elektrik kesintilerine karşı 48 saat çalışacak şekilde sistemlerle donatılmış durumda bulunuyor. Kule görevlisi duman gördüğünde en yakın ekibe çıkma talimatı veriyor. Orman Yangınları Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, "Bu şekilde olası bir yangını hızlı bir şekilde haber alıyoruz ve hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz" dedi.

7 yıldır Yangın Gözetleme Kulecisi olarak görev yapan Emir Fidan, yaptığı işi kutsal olarak gördüğünü belirterek, " Ormanlar bize emanet. Sürekli dikkatli olmamız gerekiyor. Bazen puslu hava oluyor. Sisli hava oluyor. Biz de bazen dürbünle bakma gereği duyuyoruz" diye konuştu.