İstanbul ormanları Hatun Abla'ya emanet

Anadolu Yakası'nda çıkan yangınların görülmesinde önemli bir yere sahip olan Büyükada yangın gözetleme kulesinde 15 yıldır görev yapan Hatun Aydın, Orman Arazöz şoförü eşi Hüseyin Aydın ile birlikte ormanları gözetliyor. Dürbünü elinden düşürmeyen Hatun Abla, “Burası benim dünyam, çocuklarım da kulede büyüdüler” diyor.