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30 Eylül 2020 Çarşamba 21:53 | Son Güncelleme:

İstanbul ormanları Hatun Abla'ya emanet

İstanbul ormanları Hatun Abla'ya emanet

İstanbul'un oksijen deposu ormanlarının içerisinde, Büyükada yangın gözetleme kulesinde görevli Hatun Aydın, elindeki dürbünle gün boyu ormanları izleyerek yangınlara karşı korunmasını sağlıyor.

Anadolu Yakası'nda çıkan yangınların görülmesinde önemli bir yere sahip olan Büyükada yangın gözetleme kulesinde 15 yıldır görev yapan Hatun Aydın, Orman Arazöz şoförü eşi Hüseyin Aydın ile birlikte ormanları gözetliyor. Dürbünü elinden düşürmeyen Hatun Abla, “Burası benim dünyam, çocuklarım da kulede büyüdüler” diyor.

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