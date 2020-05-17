İstanbul çiftçi oldu

Erçin DAĞ EYSEN



Sunucu Okan Bayülgen’in kızı İstanbul, doğayla iç içe büyüyor... Okan Bayülgen’in 10 yaşındaki kızı İstanbul, pandemi sürecinin başlamasıyla annesi Şirin Ediger ile birlikte çiftlik evlerinde inzivaya çekildi. Burada ormanla baş başa kalan anne- kız, doğanın nimetlerinden faydalanıyor. Kendi sebze ve meyvelerini yetiştiriyor. Şehir hayatından uzakta yaşayan İstanbul da eline küreği alıp, kendi mini bahçesini kurdu. Biberiye fidanları diken İstanbul, kimi zamanda ısınmak için odun topladı. Yeşilliğe yatarak resim çizen, gitar çalan İstanbul’un kartpostalları aratmayan fotoğrafları çok sayıda beğeni aldı.