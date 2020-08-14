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14 Ağustos 2020 Cuma 18:50 | Son Güncelleme:

Ispanak Alzheimer'dan koruyor

Ispanak Alzheimer'dan koruyor

Şifası saymakla bitmeyen ıspanağı düzenli olarak tüketmek şart!

Ispanak, beyin sağlığı için gerekli olan yağ ve asit oranını dengeliyor, Alzheimer oluşumunu önlüyor. Beslenme uzmanları "Düzenli olarak ıspanak tüketmek, beynin ve zihnin sürekli genç ve aktif kalmasını sağlar. Ispanak sinir sisteminde hormon üretimi modülünü destekleyen folat, K ve C vitaminlerini içermektedir. K vitamini sfingolipidler sentezini kolaylaştırarak sağlıklı sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarını destekler. Beyin sağlığı için gerekli olan yağ ve asit oranlarını dengeleyerek beyin sağlığına inanılmaz katkıda bulunur. Böylece, ıspanak davranışsal ve bilişsel sorunların düzeltmesi için ciddi anlamda fayda sağlar" diyor.

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