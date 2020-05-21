Isırgan otuyla romatizma ağrıları diniyor

Bitkisel tedavi uzmanları ağrıyı dindirmek için 'ısırgan otu çayı'nı öneriyor.

ISIRGAN OTU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?



Isırgan otu çayını hazırlamak için; bir buçuk bardak sıcak suya 25-30 adet kiraz sapı atın. Kısık ateşte beş dakika kaynatın. Bir tutam ısırgan otu ilave edin. Kaynayınca süzüp için. İlk bir hafta boyunca sabahları kahvaltıdan yarım saat önce ve akşam yemeğinden yarım saat önce olmak üzere günde 2 defa uygulayın. Sekizinci günden sonra günde bire düşürün ve bir ay boyuncu uygulayın.