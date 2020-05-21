Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7954
  • 7,4462
  • 377.016
  • 102649
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Isırgan otuyla romatizma ağrıları diniyor
21 Mayıs 2020 Perşembe 22:34 | Son Güncelleme:

Isırgan otuyla romatizma ağrıları diniyor

Isırgan otuyla romatizma ağrıları diniyor

Romatizma, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle eklemlerin iç yüzeyinde iltihaplanmalara neden olan kronik bir rahatsızlıktır.

Bitkisel tedavi uzmanları ağrıyı dindirmek için 'ısırgan otu çayı'nı öneriyor. 

ISIRGAN OTU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Isırgan otu çayını hazırlamak için; bir buçuk bardak sıcak suya 25-30 adet kiraz sapı atın. Kısık ateşte beş dakika kaynatın. Bir tutam ısırgan otu ilave edin. Kaynayınca süzüp için. İlk bir hafta boyunca sabahları kahvaltıdan yarım saat önce ve akşam yemeğinden yarım saat önce olmak üzere günde 2 defa uygulayın. Sekizinci günden sonra günde bire düşürün ve bir ay boyuncu uygulayın.  


İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin önemli gelişme!
Bakan Pekcan: 54 firma Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapacak
Lig için bu öneriyi yapmış! 17 takımın tamamı reddetti
Reklam
Seyahat izni verilen kişi sayısı açıklandı
ATM cihazında 4 bin lira buldu sahibine teslim etti

ATM cihazında 4 bin lira buldu sahibine teslim etti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Buz küplerinin ilk kez duyacağınız faydaları

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Pandemi hastanesi görüntülendi