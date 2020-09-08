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  3. Işın Karaca sosyal medyadaki bağışlara karşı temkinli! 'Valilik onayı olmadan yardım yok'
08 Eylül 2020 Salı 19:31 | Son Güncelleme:

Işın Karaca sosyal medyadaki bağışlara karşı temkinli! 'Valilik onayı olmadan yardım yok'

Işın Karaca sosyal medyadaki bağışlara karşı temkinli! 'Valilik onayı olmadan yardım yok'

Şarkıcı Işın Karaca, sosyal medyada düzenlenen bağışlara karşı temkinli olduğunu söyledi.

Kendisine gelen her yardım mesajını paylaşmadığını anlatan şarkıcı, dolandırıcıların da önüne geçmek istiyor. Karaca, “Elimden geldiğince paylaşıp sizlere yardım etmek istiyorum ama bizlere büyüklerimiz tarafından iletilen talimatlar var. Valilik onaylı kampanya değilse paylaşmıyorum. Sebebi net. Kimsenin parasını başkalarının hakları olmadan yönlendirmem” diye konuştu.  

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