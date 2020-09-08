Işın Karaca sosyal medyadaki bağışlara karşı temkinli! 'Valilik onayı olmadan yardım yok'

Kendisine gelen her yardım mesajını paylaşmadığını anlatan şarkıcı, dolandırıcıların da önüne geçmek istiyor. Karaca, “Elimden geldiğince paylaşıp sizlere yardım etmek istiyorum ama bizlere büyüklerimiz tarafından iletilen talimatlar var. Valilik onaylı kampanya değilse paylaşmıyorum. Sebebi net. Kimsenin parasını başkalarının hakları olmadan yönlendirmem” diye konuştu.