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29 Eylül 2020 Salı 23:35 | Son Güncelleme:

Işın Karaca: Playback kolay para kazandırıyor

Işın Karaca: Playback kolay para kazandırıyor

Şarkıcı Işın Karaca, kızı Mia'ya ayakkabı almak için geldiği Metropol İstanbul AVM'de görüntülendi.

Pandemi dönemiyle sanatçıların sahne fiyatlarını düşürdüğünü söyleyen Işın Karaca, ‘’İzmir’den İstanbul’a uzun bir yolculuk yaptık. O sırada radyo dinlerken şarkıcıların birçoğunu tanıyamadık. Eskiden çok gülüyordum playback yapanlara. Şimdi kolay para kazanılmanın yolu oldu playback. Artık zaten sadece ünlü var" dedi.  

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