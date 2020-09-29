Işın Karaca: Playback kolay para kazandırıyor

Pandemi dönemiyle sanatçıların sahne fiyatlarını düşürdüğünü söyleyen Işın Karaca, ‘’İzmir’den İstanbul’a uzun bir yolculuk yaptık. O sırada radyo dinlerken şarkıcıların birçoğunu tanıyamadık. Eskiden çok gülüyordum playback yapanlara. Şimdi kolay para kazanılmanın yolu oldu playback. Artık zaten sadece ünlü var" dedi.

