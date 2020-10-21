Işın Karaca organ nakli bekleyen Hakan Taşıyan için konuştu: Sektör bu kadar adi olamaz!

Şarkıcı Işın Karaca, çoklu organ yetmezliği nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Hakan Taşıyan için meslek birliklerine seslendi. Yaşadığı zor zamanlarda yalnız olan Hakan Taşıyan için sektöre sitem dolu mesajlar yazan Işın Karaca, ‘Müzik camiası bu kadar adi olamaz herhalde’ diyerek bir yazı yayımladı.

Taşıyan’ın böyle bir durumda yalnız kalmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu yazan Karaca, "Sayın Hakan Bey’le tanışmıyoruz ama müzik sektöründe patronlarına çok güzel paralar kazandırmış bir arkadaşımız. MESAM, MÜYOBİR, MSG nerede? Bu adamın para kazandırdığı patronları nerede? Müzik camiası bu kadar adi olamaz herhalde. Varken, para kazandırırken iyiyiz, gündemden düşünce unutuluyoruz. Vallahi yazıklar olsun bu sektöre ’’ ifadelerini kullandı.

Sevim Emre, yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın devreye girdiğini ve Hakan Taşıyan'ın tedavisinin hastanede devam ettiğini söyledi. Emre, Taşıyan'ın şu an için organ nakline de ihtiyacı olmadığını ekledi.

HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIM

AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Hakan Taşıyan için harekete geçti. Söylemezsem Olmaz’ programında konuşan Haluk Levent, ‘Maddi ve manevi her türlü desteğe vermeye hazırım’ dedi.